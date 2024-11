Ilfattoquotidiano.it - Una pista da sci e discese con i ciambelloni tra i grattacieli di Milano: al via lo Swiss Winter Village. Ecco dov’è e come funziona

Al via la seconda edizione dello, il villaggio di Svizzera Turismo nel cuore diche, per oltre una settimana, offrirà al pubblico milanese un’anteprima della stagione invernale che spazia dagli sport su neve al relax, dalle visite ai mercatini di Natale nelle città alle escursioni sui treni panoramici immersi nel paesaggio innevato.Girovagando nel villaggio si potranno “sperimentare” giochi e degustazioni, si potrà sciare con i maestri dellaSki School e incontrare Babbo Natale. “Vogliamo avvicinare i milanesi alla pratica dello sci e ricreare quell’atmosfera autentica e giocosa che si respira nelle città svizzere durante l’Avvento”, afferma Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo in Italia. E proprio in questa occasione speciale che abbiamo incontrato la bella e sorridente Michelle Hunziker, brand ambassador di Svizzera Turismo, che ci ha rivelato le bellezze e l’amore per ciò che è autentico che contraddistingue il suo Paese d’origine.