Un film di successo travolto dalle polemiche molti anni dopo | ecco la strana storia di The Help stasera in tv su Rai 1

È uncon unacomplessa quello che va in ondain tv su Rai 1 alle 21.30. Unche, anche a distanza didalla sua realizzazione, fa discutere: The. La pellicola scritta e diretta da Tate Taylor è tratta dal romanzo L’aiuto (pubblicato in Italia da Mondadori) di Kathryn Stockett, amica d’infanzia del regista. L’intento era quello di mostrare il razzismo dilagante nel Mississippi dei primi60. Ma con l’avvento del movimento Black lives matter e della nuova consapevolezza che portato, a farne le spese è stato unaccusato di aver dato, alla fine, l’ennesima versione raccontata dai bianchi. Ve lo abbiamo raccontato qui.La particolarità è che tutte le attrici principali del cast, a parte Bryce Dallas Howard, si sono ritrovate, neglisuccessivi a questo, a stringere in mano l’Oscar: Emma Stone, Viola Davis, Jessica Chastain, Allison Janney.