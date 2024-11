.com - Un caldo Natale alle Maldive con The Residence Maldives by Cenizaro

È un’estate che dura dodici mesi quella delle. Dicembre ecompresi. La sabbia continua ad essere come talco e la barriera corallina a incantare, le palme diventano alberi da decorare con puntali e luce colorati, e la dimensione natalizia scivola in quella spirituale che avvolge sin dalla sua nascita l’oasi di lusso e privacy di Thes bynell’atollo di Gaafu Alifu, tra i più grandi e profondi al mondo.In occasione delle festività 2024-2025, Thes – che comprende le proprietà di Falhumaafushi e Dhigurah – invita gli ospiti a vivere momenti indimenticabili con un ricco calendario di eventi e attività per tutte le età.Immersi nello scenario paradisiaco delle, gli ospiti potranno festeggiare in grande stile tra esperienze gastronomiche raffinate, attività culturali, avventure per bambini e serate animate, pensate per creare ricordi indelebili per regalarsi una vacanza al sole per sfuggire all’inverno e iniziare il nuovo anno in un vero paradiso tropicale.