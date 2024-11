.com - Ucraina, Zelensky: “Resistiamo all’assalto di 50mila russi nel Kursk”

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) –“Stiamo resistendo asoldatinel”. L’si difende nel territorio dellaa, dice il presidente Volodymyr, e non ha intenzione di abbandonare le posizioni nonostante la guerra si sviluppi soprattutto nel Donetsk, dove le forze di Mosca premono senza sosta. E’ una strategia ponderata e valutata, dice il leader ucraino, convinto della necessità di mantenere le posizioni. Le truppe ucraine hanno varcato il confine e invaso la regione diall’inizio di agosto, In 3 mesi, laa ha recuperato parte del territorio ma non ha ripreso il controllo totale della regione, nella quale dovrebbero entrare in scena anche i soldati nordcoreani che Kim Jong-un ha messo a disposizione di Vladimir Putin. Nel, secondo analisi di esperti e think tank che monitorano il conflitto, l’ha inviato brigate di primissimo livello.