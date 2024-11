Lanazione.it - “Tutto è partito da Pisa”: maxi traffico di quadri falsi, nei guai imprenditore. In casa 200 opere

, 12 novembre 2024 – Un’inchiesta “transnazionale”, con sviluppi anche in Spagna e Belgio, partita dache ha scoperto un giro did’arte contraffatte di notissimi autori sopratcontemporanei (“perché più facili da riprodurre”), come scriviamo anche nelle pagine nazionali. 38 complessivamente le persone (tra cui 6 falsari, personale di case d’asta e intermediari) denunciate per concorso in ricettazione,ficazione e commercializzazione dei beni d’arte. Sequestrate oltre 2100che, se immesse sul mercato, avrebbero prodotto un danno economico al commercio legale superiore ai 200 milioni di euro. L'operazione, denominata "Cariatide" (nome tratto dal dipinto attribuito a Modigliani) vede indagati 38 soggetti per i reati di concorso in ricettazione,ficazione e commercializzazione di beni d'arte ed ha portato al sequestro di oltre 2.