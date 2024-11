Teatro | al Piccolo Bellini arriva De frammentazione di Michele Sagrato

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Al, fino al 17 novembre,uno spettacolo che promette di sorprendere e divertire: “De/”. Questa commedia, tra il dramma e l’assurdo, ci porta in un mondo dove l’impossibile diventa possibile, e dove i personaggi, consapevoli di essere tali, mettono in discussione la realtà stessa.Zero e Uno, due amici di vecchia data, desiderano un figlio. Ma la loro storia, intrisa di ironia e di una profonda umanità, si scontra con le leggi della natura e con le convenzioni del. Un didascalista, figura onnisciente, commenta l’azione, creando un meta-che coinvolge il pubblico in un gioco di specchi tra finzione e realtà.La regia diSegreto, attenta ai dettagli e all’interpretazione degli attori, trasforma il testo di Fabio Pisano in un’esperienza teatrale coinvolgente.