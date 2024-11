Sogin, Anac archivia accuse contro ad per mancanza presupposti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 12 nov. (askanews) –comunica che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto l’zione del procedimento sanzionatorio avviato in il 21 dicembre 2023 nei confronti dell’ad Gian Luca Artizzu, per: “riscontrata assenza deidi fatto e di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria”. Il procedimento era nato da un esposto presentato da un ex dirigente che accusava l’attuale amministratore delegato della società di aver adottato decisioni ritorsive nei suoi confronti. “Questo provvedimento – si legge in una nota – conferma la correttezza dell’operato della società e del suo vertice e ristabilisce un principio di verità, rilevando l’integrale infondatezza di quanto era stato segnalato all’che, peraltro, era divenuto oggetto anche di speculazione a mezzo stampa, con conseguente danno per la Società e per lo stesso Amministratore Delegato”.