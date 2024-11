Gaeta.it - Sequestro yacht da 22 metri per contrabbando: scoperti evasori fiscali nella Spezia

Facebook WhatsAppTwitter Un’indagine congiunta tra i funzionari dell’Ufficio delle Dogane dellae i membri della Guardia di Finanza ha portato aldi unoda diporto di 22. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica dellaed è scaturita da sospetti didoganale. Il provvedimento diè stato emesso dal giudice per le indagini preliminari locale. Questo caso mette in luce la complessità delle normative che regolano la sosta delle imbarcazioni nelle acque territoriali dell’Unione Europea.Le rotte e le violazioni della normativaLe indagini hanno permesso di ricostruire le rotte dell’imbarcazione dal 2020 ad oggi, rivelando che questa ha trascorso ben diciotto mesi consecutivi nelle acque dell’Unione Europea. Secondo le norme vigenti, le imbarcazioni battenti bandiera extra-europea, come quella in questione, possono beneficiare di esenzioni dai diritti doganali solo in determinate circostanze.