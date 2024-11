Ilrestodelcarlino.it - “Sanità, no alle ricette via WhatsApp”

Forlì, 12 novembre 2024 – Una tegola o un’opportunità? La digitalizzazione oltreché necessaria è ormai una ineludibile strada tracciata. Visto così il provvedimento che impone la dematerializzazione di tutte lemediche rappresenta un passo avanti verso la rivoluzione green: niente carta (solo mail o WathsApp) ma, anche, soluzioni più rapide e senza spostamenti. E se il sistema di supporto attuale continuasse a fare le bizze? E se c’è chi è sprovvisto di cellulare o computer? E se qualcuno non vuole far sapere quali farmaci ha assunto a chi, pur medico, può accedere al fascicolo sanitario elettronico? “Sono tutti problemi con cui ci stiamo confrontando già in queste ore” afferma il dottor Michele Gaudio, presidente dell’Ordine dei medici della nostra provincia (2700 iscritti)prese con il provvedimento che entrerà potenzialmente in vigore dal 2025, secondo quanto prevede l’articolo 54 del disegno di legge per la Manovra 2025.