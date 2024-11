Amica.it - Rossetto Chanel 31 Le Rouge, evoluzione di un’icona in vetro e tessuto

Leggi su Amica.it

Quando nel 1924, Gabriellecrea il suo primo, che considera emblema di eleganza e vettore di soft power (amato anche dalle suffragette), crea anche un dialogo che diventa perenne, tra make up e abbigliamento. Il fil? Colore, che si fa mezzo d’espressione, e texture/. Un secolo dopo la Maison crea il31 Le. Per restare fedele ai codici die affermare ancora una volta, la quintessenza dell’autentico e originario spirito creativo. In un astuccio, per la prima volta nella storia, in. Dietro questo astuccio innovativo, ci sono i leggendari specchi che rivestono la scalinata di Rue Cambon. Il numero civico, come suggerisce il lipstick, è il 31.