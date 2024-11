Romadailynews.it - Roma. Incendia gazebo Covid e tenta di aggredire i passanti: arrestato 21enne

Il giovane senza dimora ha appiccato il fuoco alla struttura di una farmacia e ha minacciato chi cercava di fermarlo.A, in via Mattia Battistini, un giovane di 21 anni, di origini egiziane e senza fissa dimora, è statonella notte per averto ilutilizzato per i vaccini, collocato all’esterno di una farmacia.L’incendio è stato appiccato poco prima della mezzanotte, quando il, armato di accendino, ha dato fuoco alla struttura in plastica.Alcuni, assistendo alla scena, hannoto di intervenire per fermarlo, ma il giovane ha reagito impugnando un martello e cercando di colpirli.Allertati immediatamente, i Carabinieri della stazione di Montespaccato sono intervenuti, riuscendo a immobilizzare il ragazzo mentre i Vigili del Fuoco domavano le fiamme che stavano ormai avvolgendo l’intera struttura esterna.