Ilnapolista.it - Rodri: «I giornali spagnoli si sono schierati con Vinicius? La Spagna è un Paese particolare»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Il vincitore del Pallone d’oroha rilasciato una lunga intervista al programma radiofonico El Partitazo de Cope. Lo spagnolo ha raccontato il momento in cui ha ricevuto il premio e i periodi più complicati della sua carriera.: «Laè l’unica nazione dove non si sostiene i calciatori del proprio»Ti porti il premio ovunque?«No perché pesa un po’, ma ci dormo insieme: mia madre vuole metterlo all’ingresso di casa; è venuta tutta la famiglia a vederlo. È una gioia immensa per tutta la famiglia. Se mi ha cambiato la vita? Luis Enrique ci ha detto che pensi che una Coppa del Mondo possa cambiare la tua vita. qualcosa ti cambia vincere un Pallone d’oro: non cambia quello che pensi, ma quello che la gente vede in te».Come hai preparato il discorso?«Non lo avevo preparato.