"Ripensare gli spazi per ridurre incidenti"

È una strage silenziosa quella che si verifica ogni giorno sulle strade di tutto il mondo. L’asfalto sembra essere un campo di battaglia e i numeri sono quelli di una vera e propria guerra: le cifre ufficiali dei morti perstradali, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, parlano di 1,2 milioni di vittime ogni anno. E come se non bastasse, ben 50 milioni di persone subiscono ferite o disabilità permanenti. Nel 90% dei casi le cause sono la velocità, le strade desuete, i comportamenti azzardati alla guida. E in Italia non va meglio: secondo i dati Aci-Istat, nel 2023 sono stati oltre 3mila i decessi, per una media di 456e 8,3 morti ogni giorno. Venezia (+26 morti), Bologna (+21) e Milano e Reggio Calabria (+20) sono le province nelle quali si sono registrati gli incrementi maggiori in valori assoluti di decessi sulle strade.