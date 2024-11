Gaeta.it - Prezzi in aumento per il riso da risotto: analisi del mercato risicolo 2024/25

Con l'inizio della campagna risicola/25, idei vari tipi didatto hanno subito un notevole incremento rispetto all'anno passato. Questo è stato evidenziato da un rapporto trimestrale elaborato dalla Camera di commercio di Pavia, in collaborazione con la Borsa merci telematica italiana . L'offre un quadro dettagliato delle dinamiche di, fornendo spunti utili per gli operatori del settoredeiper le varietà diL'apertura della nuova campagna ha visto un rialzo generalizzato deiper quasi tutte le varietà di. Gli esperti hanno notato aumenti significativi, in particolare per ini "Lunghi A", tipicamente utilizzati per itti, e i "Lunghi B", più indicati per insalate e contorni.