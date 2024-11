Quotidiano.net - Piazza Fontana, morta la vedova Pinelli. Una vita dedicata a inseguire la verità

Aveva espresso il desiderio di morire nella sua casa, a Milano. E lì, alle 11.10 di ieri mattina, si è spenta all’età di 96 anni Licia Rognini,del partigiano e ferroviere anarchico Pino, la "diciottesima vittima" della strage di. "La mamma ha vissuto con dignità e coraggio – ricorda Silvia, una delle due figlie – e con la stessa dignità ci ha salutate. Una donna che ha speso la metà della suaper difendere la memoria del marito". Pino, fermato ingiustamente in relazione alla strage di, la bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura che il 12 dicembre 1969 provocò 17 morti e 88 feriti, precipitò la notte tra il 15 e il 16 dicembre da una finestra durante un interrogatorio al quarto piano della Questura di Milano in via Fatebenefratelli, in circostanze mai del tutto chiarite.