Liberoquotidiano.it - "Nessun contatto con Israele dopo il licenziamento di Gallant": parla Crosetto

"La preoccupazione per i nostri soldati in Libano continua, monitoriamo ogni giorno, c'è stato un cambio indovremmo riprendere i rapporti. Quando cambia un vertice bisogna ricostruire un rapporto con una persone che ha una esperienza enorme ma che non conosco e con cui prenderòprossimamente". Così il ministro della Difesa, Guido, a margine della commemorazione a Roma dei morti di Nassiriya.