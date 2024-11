Quotidiano.net - Nave russa con missili Zircon si esercita nel canale della Manica. Ue: vittoria dell’Ucraina è la priorità, si tratta della sicurezza europea

Roma, 12 novembre 2024 – Mentre lo stratega trumpiano Steve Bannon avverte Bruxelles (“I soldi per Kiev sono finiti, li metta l'Europa”), la candidata designata ad assumere la carica di Alto Rappresentante Ue, Kaja Kallas, tiene il punto: "Ladell'Ucraina è unaper tutti noi. La situazione sul campo di battaglia è molto difficile ed è per questo che dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno, oggi, domani e per tutto il tempo necessario, con tutti i finanziamenti militari e gli aiuti umanitari necessari". E ha ribadito: "Tutto ciò deve essere sostenuto da un percorso chiaro per l'adesione dell'Ucraina all'Ue: sidie di principi europei". Le notizie di oggi in diretta