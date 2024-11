Ilfoglio.it - Musk contro le toghe sul caso migranti in Albania: "Devono andarsene". Il Csm risponde

"These judges need to go". ("Questi giudici", scrive Elonsu X, commentando il post di un utente che riportava la notizia della sospensione della convalida del trattenimento inper settedecisa dalla sezione immigrazione del Tribunale di Roma che si è anche rimesso alla Corte Ue. Dal Csm arriva la replica a. "Le parole di Eloni giudici italiani sono parole pericolose", scrive in una nota, Ernesto Carbone, membro laico del Csm. "Questi nuovi oligarchi che sfruttano mondi nuovi (come lo spazio, l’etere i social e le nuove tecnologie) perllare la politica mondiale sono un pericolo per la democrazia. Dopo un’incursione nella politica tedesca oggi il giurista Elonentra in modo violento criticando un potere dello stato. Tutto questo è inaccettabile ma soprattutto pericoloso".