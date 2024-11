Sport.quotidiano.net - MotoGp, Pirro sulla Ducati 2025: “Aerodinamica più corsaiola, favorirà gli staccatori”

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Bologna, 12 novembre 2024 – Al Montmelo ci sarà Michelein veste di pilota VR 46 Pertamina al posto di Fabio Di Giannantonio. Toccherà a lui tornare in gara nella top class e non ad Andrea Iannone, che era invece presente a Sepang, una scelta dettata dal fatto che da martedì ci saranno anche i test di fine stagione con le novitàe c’è grande curiosità nel paddock per vedere Marc Marquez su unaufficiale. Ma, che è tester di Borgo Panigale, porta sulle spalle il peso della responsabilità di sviluppare la Gp 25, che ha già provato a Misano e Jerez, e che da martedì sarà anche a disposizione di Marquez e Bagnaia. La nuovapromette bene e sembra premiare gli, come appunto sono i due futuri compagni di squadra.: “Piccoli cambiamenti, ma” Lagià oggi va veloce, velocissima, e farla andare ancora meglio è complicato.