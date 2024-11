Lapresse.it - Migranti, Linardi (Sea Watch): “Parole di Musk confermano, il modello Albania è propaganda”

“Ile il commento di Elondi questa mattina ce lo conferma. E trovo molto preoccupante il fatto che il governo abbia rivolto nei giorni scorsi delle dichiarazioni violente nei confronti della magistratura”. Così Giorgia, portavoce dell’ong Sea, in merito al post su X con cui il fondatore di Tesla ha criticato i giudici che hanno sospeso i trattenimenti deinel centro di Gjader affermando che “devono andarsene”.ha parlato a margine di una conferenza stampa nella sede dell’Associazione della Stampa estera a Roma con cui Seaha annunciato di aver presentato un esposto in procura sul naufragio di un barcone dial largo di Lampedusa il 2 settembre, in cui annegarono 21 persone. “La magistratura applica la legge e soprattutto l’articolo 10 della Costituzione che, ricordo, recepisce tutti i trattati internazionali sottoscritti dall’Italia.