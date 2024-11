Lapresse.it - Metalmeccanici, rotta trattativa: sarà sciopero

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

lasul rinnovo del contratto per i. Poco prima della rottura definitiva al tavolo, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ad Agorà RaiTre, aveva detto: “Le previsioni sono probabilmente di una rottura perché se Finmeccanica sostiene che siccome il contratto deiha di per sé uno strumento che recupera l’inflazione ed è inutile fare il contratto, contratti a zero euro noi non ne facciamo”.