Megan Fox aspetta un figlio da Machine Gun Kelly | l’annuncio sui social

Fox è in dolce attesa del primocon il compagnoGun. L’attrice e modella ha rivelato la notizia attraverso uno scatto pubblicato sul proprio profilo, dove si mostra per la prima volta con il pancione. Per, 38 anni, si tratta della quarta gravidanza: l’attrice è già madre di tre figli, avuti dal precedente matrimonio con l’attore Brian Austin Green.“Nulla è mai veramente perduto. Bentornato”, ha scrittosui. Poco dopo, ha condiviso anche l’immagine del test di gravidanza, confermando con un “sì” inequivocabile la sua dolce attesa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFox (@fox)Circa un anno fa,aveva raccontato di aver subito un doloroso aborto spontaneo, perdendo un bambino cheva insieme aGun