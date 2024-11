Lanazione.it - Marco Baroni, malore al ristorante. Come sta ora l'allenatore della Lazio

Gubbio (Perugi), 12 novembre 2024 – Lieveper l’, protagonista di questa prima partestagione calcistica che gli è valso il premio di migliorserie A per il mese di ottobre.reso noto dalla società biancoceleste, infatti, il tecnico laziale a seguito di unaccusato mentre era alcon la propria famiglia, si è recato all’ospedale di Gubbio per un controllo. Gli accertamenti, prosegue la nota diffusa dal club, hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del club. Necessario l'intervento dell'ambulanza, che lo ha trasportato il tecnoco in ospedale per gli accertamenti dai quali è emerso che si sarebbe trattato di una congestione addominale.