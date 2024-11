Ilrestodelcarlino.it - Malore al bar davanti agli amici, muore il commerciante Ivano Brunetti

Reggio Emilia, 12 novembre 2024 – Si è spento improvvisamente, a 70 anni,, componente del direttivo di Cna Commercio - Centro storico e candidato alle ultime amministrative nella civica di Giovanni Tarquini. È stato vittima di unimprovviso mentre constava facendo colazione al bar. Pensionato, aveva avuto un’importante carriera di ben 35 anni al Credem lavorando in vari settori (filiali, mercati, marketing e legale). Oltre all’impegno in Cna, attualmente collaborava con l’azienda di famiglia: il raffinato laboratorio artigiano tessile che ha la propria vetrina in via Emilia Santo Stefano non lontano da piazza Gioberti. Era un appassionato di storia dell’arte e di archeologia. L’avvocato Tarquini, ieri in Sala del Tricolore, ha tributato al suo ricordo un passaggio del suo intervento sul tema della partecipazione: “in centro storico, dopo essersi impegnato fortemente sul tema della sicurezza, si è battuto per portare avanti insieme a me con concretezza delle idee che possono essere sviluppate anche attraverso le Consulte.