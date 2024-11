Oasport.it - LIVE Maritza Plovdiv-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: si comincia in Bulgaria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Pallonetto millimetrico di Haak.1-0 Si parte con un mani-out di Dudova.17:58scende in campo con: Seki, Haak, Lubian, Chirichella, Lukasik, Ting e Bardaro.17:55 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti.17:52dovrà comunque mantenere alta l’attenzione, perchè ogni set risulterà cruciale per decidere quali saranno le teste di serie agli ottavi di finale.17:49 Non ci sono scontri diretti tra queste due formazioni,partirà ovviamente con tutti i favori del pronostico e molto probabilmente coach Santarelli terrà a riposo molte delle titolari, come avvenuto settimana scorsa.17:46 IlPlovdid occupa il primo posto nel Campionato bulgaro, ma nel match inaugurale inha perso 3-1 contro il Resovia.