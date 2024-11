Inter-news.it - L’Inter ritrova solidità e sicurezza, al Napoli le inutili polemiche di Conte

Inter-è stata una partita che ha rispettato le attese, dove la qualità del gioco e le strategie hanno prevalso sulle. Sedavvero crede nel valore di un calcio dove le decisioni arbitrali non siano l’unico punto di riferimento, dovrebbe iniziare proprio dall’accettare i momenti di incertezza e dal partecipare attivamente alle occasioni di dialogo.DISCUTIBILE – Lo sfogo di Antoniodopo Inter-1-1, si distingue per la solita asprezza e, a tratti, l’infondatezza delle sue affermazioni., noto per la sua passionalità e il suo approccio diretto, ha messo sotto accusa il VAR per non aver risolto dubbi che, secondo lui, avrebbero necessitato di un controllo più rigoroso. Questa accusa, però, mostra un profondo malinteso, che sorprende da parte di un allenatore che ha un’esperienza internazionale e che dovrebbe, ormai, conoscere bene i protocolli che regolano l’uso del VAR.