Kaja Kallas e la via delle armi per difendere l’Europa | Russia Iran e Corea del Nord ne producono più di noi dobbiamo batterli

L’Ucraina deve vincere la guerra con la. Lo dice subito, e con tono grave,, l’ex premier estone scelta a fine giugno dai capi di Stato e di governo come nuova Alta rappresentante Ue per la politica estera, chiamata oggi a presentare le sue linee d’azione di fronte al Parlamento europeo. Non solo tenere botta di fronte all’aggressionetruppe di Mosca, dunque, ma di più: vincere. Anche perché se andasse nel modo opposto, cioè se dovesse avere la meglio ladi Vladimir Putin, sarebbe un invito all’autocrate di Mosca a procedere con altri “bocconi” in Europa. Una sfida aperta, di fatto, alla visione che rischia di prendere piede in Occidente dopo la rielezione di Donald Trump negli Usa.d’altronde s’è fatta le ossa in Estonia, uno dei tre Paesi baltici che hanno iscritta nella memoria collettiva la durezza dell’occupazione sovietica, e sente vicinissimo il pericolo dell’espansionismo russo.