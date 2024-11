Linkiesta.it - Il putinismo non è tecnicamente fascismo, ma forse è anche più pericoloso

L’uso del terminein relazione alle azioni dello Stato russo contemporaneo può essere indagato in almeno tre dimensioni. In primo luogo, è un’analogia storica utilizzata per orientare l’interpretazione pubblica degli eventi attuali alla luce di sviluppi ben noti nel recente passato. In secondo luogo, è un termine che esprime l’esperienza vissuta da milioni di ucraini oggi. Viene comunicata da Kyjiv con l’obiettivo, tra gli altri, di generare consapevolezza internazionale per le vittime del terrore di massa russo in Ucraina. In terzo luogo, “” è un termine generico accademico che serve alla classificazione scientifica, consente confronti tra epoche e luoghi e mette in luce differenze e somiglianze tra ilstorico, da un lato, e ilodierno, dall’altro.come analogia storicaLa maggior parte delle caratterizzazioni pubbliche del regime di Putin come fascista svolge la funzione di un’analogia diacronica o classificazione metaforica per comprendere meglio gli sviluppi attuali in Russia e nei territori occupati.