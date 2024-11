Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parla ‘Ciccio’ Graziani

Leggi su Terzotemponapoli.com

Hato anche delCiccioa Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. Di seguito le parole del campione d’Italia nel 1976 (con il Torino) e iridato nel 1982. “Il ‘mucchio selvaggio’ ai vertici della Serie A non me l’aspettavo alla dodicesima giornata, ma è una sorpresa piacevole perché rende il campionato più interessante”. Nonil“Tra le outsider non so se la Fiorentina riuscirà a reggere questo ritmo. Le quattro più attrezzate però restano Inter,, Atalanta e Juventus. Il Milan è in difficoltà, c’è già una distanza importante. Difficoltà nello sviluppo della manovra offensiva del? I due esterni fanno 80 metri su e giù lungo la fascia e perdono brillantezza negli ultimi metri. A Politano e Kvaratskhelia non puoi chiedere di essere sempre lucidi, se li spremi così”.