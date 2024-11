Il Milan lancia la sua Academy in Bahrain in partnership con NCST

Leggi su Sportface.it

L’Acsbarca incon un’incon NCTS (Nasser Centre for Science and Technology). L’si impegnerà a supportare i giovani talenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di guidarli attraverso un programma di allenamento specializzato e assistendoli a livello pedagogico. La collaborazione è stata ufficialmenteta durante una cerimonia presso Casa, dove il Chief Commercial Officer di AC, Maikel Oettle, e il CEO del, Dr. Abdulla Naser Al-Noaimi, hanno celebrato la firma dell’accordo.Maikel Oettle ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare il lancio della nostra ACPro inin collaborazione con. Questa iniziativa evidenzia il nostro impegno continuo nello sviluppo dei giovani talenti e nell’espansione della nostra presenza in Medio Oriente, una regione con cui abbiamo forti legami, soprattutto con la nostra CasaDubai, inaugurata lo scorso anno.