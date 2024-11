Lanazione.it - Grande successo per la mostra dedicata a 'The Spezziner' a Sunspace

La Spezia, 11 novembre 2024 – Ha richiamato molti visitatori e destatointeresse da parte di cittadini e turisti la nuova iniziativaa 'The', il progetto artistico lanciato dall'associazione culturale Studio 18, guidata da Mauro Baraldi e Italo Tosti. Aldi via Sapri sono state infatti esposte tutte le copertine dei 75 numeri della 'rivista che non c'è', realizzate settimanalmente da artisti e illustratori spezzini, nello spirito di raccontare e promuovere, in modo creativo, la nostra città, il suo territorio, i suoi momenti di vita, le sue tradizioni. La Spezia e provincia presentate in modo diverso, viste attraverso gli occhi degli artisti che collaborano attivamente da gennaio dello scorso anno nella realizzazione di copertine sempre dedicate ad aneddoti, leggende e visioni immaginarie e non, del Golfo dei Poeti, le tradizioni e i paesaggi delle Cinque Terre e la storia del territorio.