Biccy.it - Gli indizi della seconda puntata: ecco chi potrebbe essere la Talpa

Lade Laè andata in onda e i concorrenti sono stati chiamati a svolgere altre prove: c’è stato il percorso per salire la montagna, il ponte tibetano e il carro da trainare. E la, molto probabilmente, ha lasciato altri. La mia principaleata dopo questaè diventata Elisa Di Francisca (nella prima è stata Marina La Rosa). Nel dubbio, sicuramente non è Marco Melandri che è stato lavittima de La.Marco Melandri è lavittima de #La! pic.twitter.com/vif0ySfs17— Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 11, 2024Chi è La? Glidelle prime due puntateAlessandro Egger– Ha dichiarato dimolto bravo a mantenere un segreto.– Dopostato eliminato durante un gioco ha accettato di tornare in gara azzerando il montepremi del gruppo.