Lanazione.it - G7 del turismo, i provvedimenti di viabilità

Firenze, 12 novembre 2024 - Per gli eventi legati al G7 delin programma in città da mercoledì 13 a venerdì 15 novembre, su richiesta della Questura gli uffici della Mobilità ha predisposto una serie didi mobilità. Si inizia alle 7 di oggi 12 novembre con i divieti di sosta con rimozione forzata in via del Giglio (tra piazza Madonna degli Aldobrandini e via Panzani); sempre da domani alle 12 scatteranno i divieti di sosta con rimozione in via Rucellai e in Il Prato (lato numero civici pari tra via Rucellai e piazzale di Porta a Prato). Entrambi rimarranno in vigore fino alle 23.55 di venerdì 15 novembre. A partire dalle 12 di oggi scatteranno i divieti di sosta sempre con rimozione forzata in via dei Banchi (lato numeri civici pari tra via Cerretani e via del Giglio) e in vicolo dell'Oro (da lungarno Acciaiuoli a Borgo Santi Apostoli).