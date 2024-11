Lanazione.it - Focus sui candidati, Fabia Mariani: "Sanità e giovani: le mie priorità"

di "Manca la relazione tra istituzioni e cittadino e gli umbri sono sempre più frustrati". L’avvocatoè la candidata folignate di Alternativa popolare. Il partito del sindaco Bandecchi alle amministrative sosteneva Enrico Presilla e ora corre con il centrodestra. Come nasce la sua candidatura? "Io non c’entro nulla con la politica ma mi sono messa a disposizione per aiutare quei soggetti che aiuto da sempre nella mia attività professionale, le famiglie e i soggetti fragili. Sono a disposizione, i cittadini decideranno se sarà necessario il mio contributo". Perché la scelta di scendere in campo con Ap? "Alternativa popolare è la vera alternativa. Siamo una lista di cittadini comuni che hanno deciso di mettersi a servizio delle Istituzioni. Abituati a lavorare in prima linea e con l’obiettivo di snellire la macchina pubblica.