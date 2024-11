Lanazione.it - Firenze, arriva La Panchina della Gentilezza

, 12 novembre 2024 - Unaviola, contornata da fiori, su cui sedersi per pensare alla: i gesti che si possono fare e, perché no, quelli che si possono ricevere. E’ l’iniziativa lanciata da Koncept durante la nona edizione del Forum Sistema Salute, la rassegna sulla sanità in corso alla Stazione Leopolda di. Il 13 novembre è infatti la Giornata Mondiale, nata per promuovere la cultura del rispetto, ricordando che ognuno di noi ha il potere di migliorare la vita degli altri attraverso gesti semplici e significativi. La, posizionata negli spaziLeopolda, invita i partecipanti al Forum Sistema Salute a sedersi e a riflettere: ad ognuno di loro viene consegnato un bigliettino con la frase “Sii lache desideri ricevere”.