Metropolitanmagazine.it - Federica Petagna, nuove voci sul fidanzato: “Sta con Antonio Fico” (cugino di Titty Scialò)

C’è grande attesa per questa sera con l’ingresso al Grande Fratello in casa di Stefano Tediosi, tentatore di Temptation Island 2024 che nel reality ha avuto un flirt con, all’epoca ancora fidanzata con Alfonso D’Apice. Anchee Alfonso sono tra i concorrenti del GF e questa sera ci sarà l’atteso confronto. Non è chiaro, però, see Stefano stanno ancora insieme. Inoltre, stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano pare che la giovane partenopea ha un altro.L’esperta di gossip, nelle scorse settimane, ha ricevuto una fotografia diin compagnia di un giovane con il quale avrebbe una frequentazione. “In queste foto è con, me le ha girate una mia amica che li ha visti”: ha scritto una fan nella segnalazione che l’influencer ha postato tra le storie del suo profilo Instagram.