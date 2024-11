Lapresse.it - Farmaci, in Italia cresce consumo di antibiotici

Ancora troppe differenze regionali neldei. Boom di uso di.Queste differenze “non sono spiegabili dal punto di vista epidemiologico ma frutto di una inappropriatezza prescrittiva e dei consumi sulla quale c’è ancora da lavorare”, dice l’Aifa.Medicinali generici ancora in rampa di lancio, con unpari al 22,8% che ci colloca nel terz’ultimo posto della classifica europea. In crescita invece ildeglinonostante campagne e appelli a un loro uso consapevole per arginare il fenomeno della antibiotico-resistenza. Incremento vicino al 10% deidi fascia C acquistati direttamente dal cittadino, per una spesa che supera i 7 miliardi di euro, spinta da prezzi più alti e prescrizioni orientate su quelli più costosi. Sono i punti salienti del Rapporto OsMed 2023 sull’uso dei medicinali in, redatto dall’Agenziana del Farmaco (AIFA).