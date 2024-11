Ilrestodelcarlino.it - Denise Battaglia: "Torno all’infanzia con malinconia"

È possibile ritrovare il pizzicore della semplicità dell’infanzia in età adulta? Se lo chiede la cantautrice di Sant’Angelo di Gatteo, nel nuovo singolo ‘Arcobaleno Pizzichino’. Ispirato all’omonima caramella, il brano segna un’evoluzione nello stile della musicista e anticipa un nuovo ep in uscita nei prossimi mesi. Alla canzone si accompagna anche un videoclip su Youtube, mentre la copertina del pezzo è stata disegnata dall’artista Arianna. Il brano è disponibile online su tutte le piattaforme di streaming., come nasce il pezzo? "In alcuni periodi difficili mi sono chiesta se fosse possibile tornare a quelle sensazioni di semplicità che si vivono durante l’infanzia. Un giorno, mentre ero seduta al pianoforte, è nata la frase principale del brano e da lì è venuto tutto in maniera naturale.