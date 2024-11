Ilnapolista.it - De Gea era senza squadra l’anno scorso, ora è l’eroe della Fiorentina (As)

Dopo un anno in cui non ha firmato per nessuna, David De Gea sta vivendo un gran momento con la. L’inizio non era stato promettente, ma ora sembra aver ingranato la marcia.La rinascita di De Gea, da svincolato di lusso a eroeGli spagnoli di As elogiano l’ex portiereloro nazionale:Ha vissuto un anno, ora è tornato ai suoi miglior livelli in Italia con laa 34 anni. Il suo addio al Manchester United è stato difficile; aveva concordato uno stipendio dimezzato col club per rinnovare, ma alla fine non se ne fece nulla. Ha tratutta la scorsa stagione da svincolato, rifiutando offerte dall’Al Nassr e il Genoa. Allaha vissuto una partenza a rilento; ha preso tre gol alla prima di Conference e anche nella sua prima partita in campionato.