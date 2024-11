Spazionapoli.it - Dal Napoli al Real Madrid, addio a sorpresa: le ultime

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Il nuovo acquisto potrebbe già cambiare aria e approdare alla corte dei Blancos, che hanno avviato i contattiLa situazione critica in difesa sta spingendo ila valutare rinforzi immediati in vista dell’apertura del mercato invernale. La squadra di Carlo Ancelotti, che ha perso definitivamente per questa stagione sia Militão che Carvajal, è in piena emergenza difensiva e ha un disperato bisogno di rinforzi.Tra i nomi più interessanti c’è quello di Mario Hermoso, centrale arrivato alla Roma a parametro zero. Ironia della sorte, il difensore spagnolo, cresciuto nelle giovanili del, era stato uno dei principali obiettivi deldurante il mercato estivo. Il club azzurro, infatti, aveva puntato forte su di lui, vedendo nel suo talento e nella sua esperienza una risorsa preziosa da integrare senza dover affrontare costi di trasferimento.