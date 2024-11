Anteprima24.it - Criminalità, De Magistris: “Napoli anarchica, non ha una guida autorevole”

Tempo di lettura: 3 minuti“La madre del ragazzo ucciso achiede di disarmare i ragazzi? Io credo che il tema sia complesso e che non riguardi soloma tutta Italia. Lagiovanile è una questione che dovrebbe essere considerata una priorità dallo Stato”, queste le parole di Luigi de, ex sindaco di, a proposito del dilagante fenomeno dellagiovanile.“È necessario capire -prosegue – che non è sufficiente l’impiego di magistratura e forze dell’ordine, ma serve aumentare la prevenzione del fenomeno e il controllo sul territorio. Serve cioè un rafforzamento quantitativo e qualitativo della presenza dello Stato, anche tramite una rete che metta in collegamento istituzioni come scuole, associazioni, parroci, comuni e forze di polizia.Questo aiuterebbe – spiega – a rinsaldare il progetto che io feci da sindaco, quello cioè di realizzare un patto educativo di legalità territoriale tra Stato e cittadini, che purtroppo da anni è nel cassetto dell’amministrazione attuale.