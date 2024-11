Ilgiorno.it - Cremona: ultracentenari raddoppiati in quindici anni. Chi è la più anziana

Crema, 12 novembre 2024 – Inil numero deglinella provincia diè più che raddoppiato: il dato emerge dall’ultima elaborazione dell’Istat, secondo cui dai 66 centenari registrati nel 2009, si è passati ai 136 del 2024 dei quali 118 donne e 18 uomini. Numeri che dimostrano come l’aspettativa di vita sia aumentata nella popolazione. E il numero dei centenari è incrementato specialmente nell’ultimo periodo, tra il 1° gennaio 2023 e il 1° gennaio 2024 quando sono stati registrati ben 19 centenari in più. Così il loro numero è passato da 117 a 136. Tra questi la piùè Lucia Ronda, 110di Casalmaggiore, grande artista del Novecento, ospite in una casa di riposo di Pavia. Tra i cremaschi la più longeva è Gina Roma, bisnonna del sindaco di Agnadello Stefano Samarati, che ha spento 104 candeline, mentre a Crema, decedute le due decane che avevano 107, restano altre due donne di 103