Romadailynews.it - Cina: vice premier, accoglie imprese a investimento estero per piu’ profonda cooperazione win-win

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 12 nov – (Xinhua) – Lasta promuovendo l’apertura di alto livello del settore finanziario econ favore leper approfondire lareciprocamente vantaggiosa, ha dichiarato oggi a Pechino ilprimo ministro He Lifeng. He, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante un incontro con Andrew Schlossberg, presidente e amministratore delegato di Invesco. Osservando che lasta continuando ad approfondire la riforma del mercato dei capitali, espandendo costantemente l’apertura istituzionale del settore finanziario, e sforzandosi di fornire servizi finanziari di alta qualita’ per lo sviluppo economico e sociale, He ha affermato che le societa’ di tutti i Paesi sono benvenute nel continuare ad approfondire lain materia di investimenti con laper ottenere benefici reciproci e risultati vantaggiosi per tutti.