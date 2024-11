Lanazione.it - Cena di gala del tartufo: "Furbesco evento di parte"

E’ polemica sulla grandedi presentazione della mostra mercato del tratufo. All’attacco la lega con Roberto Ferraro (nella foto) sulla "folta rappresentanza politica di esclusiva marca Pd presente all’". "In molti avranno pensato che larientrava negli eventi della edizione autunnale della festa dell’Unità – si legge nella nota –. In realtà ladiera una emanazione comunale. Unaquindi organizzata non da un privato, che può invitare chi vuole, ma da un soggetto pubblico". "Il Comune non è proprietà di unapolitica e quindi sarebbe stata necessaria e opportuna la presenza anche di esponenti nazionali e regionali del centrodestra – l’attacco –. Difficile pensare che tutti abbiamo declinato l’invito. Evidentemente lo sbilancimento a sinistra dell’non è stato un fatto casuale.