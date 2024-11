Ilrestodelcarlino.it - Canta alla Corrida con il suo cane. Elisa e Sly infiammano la platea

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Mercoledì sera è andata in onda la prima puntata della "La" di Amadeus sul canale Nove, una ripresa dello storico format della televisione italiana di Corrado. Tra i concorrenti, i "dilettanti allo sbaraglio", che si sono esibiti in performance di canto, ballo, imitazioni e molto altro ancora, ha partecipato ancheCalaon, di San Giovanni in Persiceto. Nella vita impiegata, ma con una forte passione per la musica da quando era piccola, ha stupito gli spettatori con la cover di "Roar" di Katy Perry più singolare di tutte: are con lei infatti c’era Sly, il suo fedelissimo Siberian Husky di dieci anni, che accompagnava i suoi acuti con ululati.Calaon, il programma è un’istituzione della televisione italiana: lei lo seguiva? "Assolutamente, sono sempre stata una grande fan di "La", e anche per questo ho deciso di iscrivermi ai provini assieme a Sly".