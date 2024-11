Napolipiu.com - Baroni ricoverato d’urgenza in ospedale: “Portato via in ambulanza durante il pranzo”

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

Il tecnico della Lazio è stato colto da un malore improvvisouna vacanza a Gubbio Un grande spavento per il mondo Lazio. Marco, protagonista di un ottimo avvio di stagione sulla panchina biancoceleste, è stato colto da un maloreuna breve vacanza a Gubbio con la famiglia.Il malore improvvisoLa tranquilla giornata umbra del tecnico si è trasformata in momenti di apprensione. Come riporta Il Messaggero,stava pranzando in un’osteria di Gubbio quando ha accusato forti dolori addominali, richiedendo l’intervento immediato di un’.Il ricovero e la diagnosiI sanitari hanno trasl’allenatore della Lazio al localeper gli accertamenti necessari. La diagnosi ha rivelato una congestione addominale, fortunatamente senza complicazioni serie.Le parole di Di GiovanbattistaIlario Di Giovanbattista, giornalista di Radio Radio, ha fornito ulteriori dettagli: “ha trascorso una notte in osservazione.