Attacco meteo all’Italia neve e violenti temporali in arrivo | le previsioni

(Adnkronos) – Freddo polare eal Nord, piogge eal Sud con allerta in Sicilia. Inizio di settimana movimentato per l’Italia, a causa di un duplicerologico, con un’ondata di forte maltempo in. Sono queste ledegli esperti per la giornata di oggi, 12 novembre, e per i giorni a venire. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma la rapida discesa di un nucleo polare verso le Alpi e la contemporanea intensa attività ciclonica intorno alle Isole Maggiori. In altre parole, nelle prossime 12-24 ore, sono attese nevicate fino a 800-1000 metri sulle Alpi occidentali e altritra Sicilia e Sardegna: abbiamo due cicloni, nello stesso momento, sul nostro Paese, uno al Nord e uno al Sud. Nel dettaglio, i fenomeni nevosi sono previsti soprattutto sul Piemonte meridionale con accumuli fino a 20-30 cm oltre i 1000 metri; una spolverata della dama bianca interesserà tutte le Alpi Occidentali fino alla Valle d’Aosta, con qualche fiocco anche sulle Alpi Lepontine.