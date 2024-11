Primacampania.it - Antonio Conte e lo sfogo anti-Var: rischio deferimento, ma qualcuno ha la coda di paglia?

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI –finisce nell’occhio del ciclone dopo le sue durissime dichiarazioni contro il Var al termine di Inter-Napoli. Le parole del tecnico, pronunciate con la consueta schiettezza, non sono state affatto gradite né dai vertici arbitrali né da quelli della Figc.Gli arbitri, in particolare, avrebbero risposto piccati al riferimento disul protocollo Var, sottolineando che le regole non le scrivono loro, ma l’Ifab, organismo internazionale che detta norme valide per tutti. E non è finita qui: gli stessi arbitri avrebbero ricordato cheè l’unico allenatore a non aver partecipato agli incontri formativi dedicati proprio alle novità del regolamento. Un’assenza che, a quanto pare, non è passata inosservata.Sul fronte federale, il presidente Gabriele Gravina avrebbe accolto con una certa sorpresa – per usare un eufemismo – la stoccata del tecnico sui “retropensieri di una volta”, un riferimento velenoso che fa rivivere vecchie ombre e sospetti che la Figc sperava di aver ormai archiviato.