Movieplayer.it - Amanda Knox fa infuriare gli inglesi a causa della serie su Meredith Kercher: "Perché guadagna sull'omicidio?"

Leggi su Movieplayer.it

Sta facendo discutere fin da ora lache rievoca l'avvenuto nel novembre 2007. Il Daily Mail attacca ferocemente. Sono da poco cominciate le ripresetv che racconta l'di, avvenuto il primo novembre del 2007 a Perugia. Una vera e propria bufera si è abbattuta suche figura come la produttrice del progetto. Il primo ciak è nella città di Perugia che, per anni, è stata al centro del tran tran mediatico scaturito dal processo che ha visto, per l'appunto, la(e Sollecito) indiziata per. Assoltail "fatto non sussiste", oravorrebbe raccontare la sua versione dei fatti. Su di lei le critiche arrivano in particolar modo dal .