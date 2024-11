Inter-news.it - Allarme Calhanoglu? Non si allena con la Turchia: l’Inter osserva!

Occhio ad Hakan, volato in Nazionale dopo la partita tra Inter e Napoli. Ma il regista turco non si èto oggi.NESSUNMENTO – Quando si parla di nazionali, bisogna sempre monitorare ogni situazione e ogni dettaglio. Lo fanno soprattutto le società e in questo casonon è da meno. Occhio infatti alle condizioni fisiche di. Il regista turco, croce e delizia dell’ultima sfida di campionato con il Napoli, con super gol e rigore sbagliato, non si èto con la Nazionale della. Il CT Vincenzo Montella, corteggiato dalla Roma come eventuale erede di Ivan Juric, lo ha preservato per motivi precauzionali. Ad oggi, dunque, non ci sono veri e propri allarmi in merito allo stato fisico di. A riferirlo i colleghi di TRT Spor.non sicon la: niente ad oggi di serio.